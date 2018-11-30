Kocaeli
'de 5 FETÖ şüphelisi asker adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK
yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 27 Kasım'da Kocaeli merkezli İzmir
, Balıkesir
, Bilecik
, Isparta
ve Mersin
illerinde Kocaeli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Sorgulamaları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilen şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. Firar olan 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli