Haberler » Güncel » Kocaeli'de 550 belediye personeli kar ile mücadele ediyor - Haber

Kocaeli'de 550 belediye personeli kar ile mücadele ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmaları kapsamında 550 personel ve 225 araçla çalışma yapıyor.

29.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:10 Kocaeli'de 550 belediye personeli kar ile mücadele ediyor
Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmaları kapsamında 550 personel ve 225 araçla çalışma yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından İstanbul ve çevresi için beklenen kar Kocaeli'de de etkili olmaya başladı. Kentin alçak kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı 550 personel ve 225 araçla teyakkuza geçti. Ekipler, İzmit ilçesi Umuttepe, Kartepe Kayak Merkezi yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, Başiskele Aytepe, Gebze Pelitli, Körfez İlimtepe-Belen yolu başta olmak üzere şehrin birçok noktasında tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2) - Haber
15:08   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
15:08   DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber
15:08   Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Haber
15:03   Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:09:59