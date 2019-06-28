28.06.2019 10:34
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekiplerince şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Kocaeli , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:14 14 ilde FETÖ'den yakalananlar adliyeye sevk edildi
12:14 Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
12:13 Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası
12:13 Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
12:11 Çikolata hırsızları yakalandı
12:08 Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan en az 15 kişi zehirlendi
12:06 Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı