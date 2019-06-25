25.06.2019 23:40
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Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındıKOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli 'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüekliplerince sabah erken saatlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Şahısların sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Kocaeli , 3. Sayfa

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