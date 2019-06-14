14.06.2019 12:41
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Kocaeli'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Kocaeli

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de salı günü gerçekleştirilen operasyonlarda; açığa alınan 1 yüzbaşı, 1'i meslekten ihraç edilen 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen açığa alınan 2 astsubay ile 3 eski askeri öğrenci, 'etkin pişmanlık'tan yararlanırken, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

- Kocaeli
Kaynak: DHA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel

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