Kocaeli'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 10 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de salı günü gerçekleştirilen operasyonlarda; açığa alınan 1 yüzbaşı, 1'i meslekten ihraç edilen 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen açığa alınan 2 astsubay ile 3 eski askeri öğrenci, 'etkin pişmanlık'tan yararlanırken, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
- Kocaeli