Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine yapılan polis operasyonunda izinsiz olarak üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi.
15.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:48
Kocaeli'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde izinsiz maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında izin ve ruhsat olmadan üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA