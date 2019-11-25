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Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

25.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:16Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı
'nin ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D, Karasungur'u bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karasungur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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