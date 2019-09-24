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Kocaeli'de ağaç kesen kişiye para cezası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evinin önündeki ağacı kesmeye çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.

24.09.2019 10:48Kocaeli'de ağaç kesen kişiye para cezası
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evinin önündeki ağacı kesmeye çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi'nde yol üzerinde yer alan bir ağacın izinsiz olarak kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden zabıta ekipleri, kamusal alanda kalan ağacı kesmeye çalışan vatandaşı suç üstü yakaladı.
Evinin önündeki ağacı izinsiz kesen A.Y. hakkında Körfez Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu ve Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Kesilen ağacın yaşının tespit edilmesinin ardından para cezasının miktarının belirleneceği öğrenildi.

Kocaeli, Zabıta, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

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