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Kocaeli'de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, çatılar uçtu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde gece yarısı çıkan fırtınada kırılan ağaç dalları çatıların üzerine düştü, çatılar uçtu.

05.10.2019 12:33Kocaeli'de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, çatılar uçtu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde gece yarısı çıkan fırtınada kırılan ağaç dalları çatıların üzerine düştü, çatılar uçtu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Değirmendere ve Şirinköy mahallelerinde 02.00 sıralarında fırtınadan dolayı Gölcük Belediyesi yüzme havuzunun çatısındaki saclar uçarken, maddi zarar meydana geldi. Ayrıca ağaç dallarının kırılması sonucunda birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Ağaç dallarının düştüğünü gören vatandaşlar, zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise ağaç kesme motoruyla otomobillerin üzerine düşen büyük ağaç dallarını parçalar halinde keserek kaldırdı.



Değirmendere, İtfaiye, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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