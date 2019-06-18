18.06.2019 21:16
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Kocaeli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan 15 bin lira nakit para, 51 karton sigara ve 1 dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Gebze'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A, D.A, ve Ö.F.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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