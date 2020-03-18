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Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.

18.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:51
Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı
Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.

Havaların aniden soğuduğu Kocaeli şehir merkezinde başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde havaların iyice soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı. Uzun süren kar yağışı sonrasında şehir merkezinde bazı yeşil alanlar kar tabakası ile kaplandı. Kar yağışının önceki günden beri yüksek kesimlerinde etkili olduğu Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 98 santime ulaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Gebze, Güncel

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