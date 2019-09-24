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Kocaeli'de akü hırsızlığı

Gebze ilçesinde tırların aküsünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

24.09.2019 20:46Kocaeli'de akü hırsızlığı
Gebze ilçesinde tırların aküsünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde 8 tırın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı S.E. ile A.S.H'nin yaptığını belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların ağustos ayında bir hurdacının silahla yaralanması olayını da gerçekleştirdiği, A.S.H'nin da bu suçtan tutuklandığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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