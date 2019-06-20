20.06.2019 21:35
Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerindeki 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerindeki 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halindeki 6 kamyondan 12 akü çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki kameraları incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.Y. (23) ile ağabeyi M.Y. (25) gözaltına alındı.
Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Derince, Başiskele, Gebze, Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:58 Erdoğan: "Binali Bey'in yaptıkları yapacaklarının teminatı durumunda"
22:58 Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda
22:57 İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı
22:57 ALİ KEMAL ÖZCAN, ÖCALAN'IN VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ MEKTUBU OKUDU -1
22:55 Fotoğraflar// İmamoğlu Büyükçekmece'de vatandaşlara seslendi
22:54 AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
22:52 Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu