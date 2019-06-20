Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası

Kocaeli
'nin Gebze
, Başiskele
, Derince
ve İzmit
ilçelerindeki 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halindeki 6 kamyondan 12 akü çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki kameraları incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.İstanbul
'un Güngören
ve Esenyurt
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.Y. (23) ile ağabeyi M.Y. (25) gözaltına alındı.
Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.