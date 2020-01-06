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Kocaeli'de amatör maçta çıkan kavgada kaleci yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oynanan amatör lig maçının sonunda çıkan kavgada yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı.

06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:34 Kocaeli'de amatör maçta çıkan kavgada kaleci yaralandı
'nin ilçesinde oynanan amatör lig maçının sonunda çıkan kavgada yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Süper Amatör Küme 15. hafta maçında A Grup'ta mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği ile Tayfunspor takımları, Arslanbey Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşma, Arslanbey Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis yatıştırmakta güçlük çekti.
Yaşanan arbedede Gebze Tayfunspor takımın kalecisi Sefa Tekdurmaz, aldığı darbelerle yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tekdurmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olayla ilgili bazı futbolcu ve taraftarlar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kartepe, Kocaeli, Gebze, Spor

Kaynak: AA

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