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Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

25.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:40 Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı
'nin ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında amonyak tankında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler bölgede önlem alırken, gazdan etkilenen 4 işçi ilk müdahalenin andından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenme riskiyle tedavi altına alınan işçiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Bu arada olayın, işçilerin akşam vardiyası çıkışına hazırlandığı sırada yaşandığı öğrenildi.

Dilovası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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