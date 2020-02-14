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Kocaeli'de annesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56Kocaeli'de annesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı
'nin ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Balaban köyünde E.D'nin (30), av tüfeği ile annesi Fatma D'ye (64) ateş açtığı, köy sakinlerinin silah seslerini duyması üzerine gittikleri evde kadının vurulduğunu gördüğü ve sağlık ekipleri ile jandarmaya verildiği iddia edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatma D'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Gözaltına alınan E.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anne Fatma D'nin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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