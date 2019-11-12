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Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastiğin içine gizlenmiş halde 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.

12.11.2019 00:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:23
'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastiğin içine gizlenmiş halde 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını süren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Gebze KOM Grup Amirliği ile Gebze Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin takibi sonrası H.U. adlı sürücü idaresinde araç durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastik içerisinde gizlenmiş 36 paket halinde 21 kilo 450 gr Afyon sakızı ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan H.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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