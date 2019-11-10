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Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aralanan 19 kişi yakalandı.

10.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:20Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı
KOCAELİ (İHA) – 'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aralanan 19 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Kocaeli'deki uygulamalarda bin 208 polis memuru görev aldı. 11 bin şahıs sorgulanırken; dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, cinsel taciz gibi suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Uygulamalarda İzmit'te üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şahsa, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem uygulandı. Uygulamaların Gebze bölümünde kumar makineleri bulunduran 2 iş yerine ve 2 şahsa cezai işlem yapıldı. 142 metruk bina, 305 umuma açık iş yeri ve parkın kontrol edildiği uygulamalarda kontrol edilen 637 araçtan kurallara uymayan 39'una toplam 37 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç ise trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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