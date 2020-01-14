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Kocaeli'de aranan 28 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 28 kişi yakalandı.

14.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:15Kocaeli'de aranan 28 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalandı
KOCAELİ (İHA) – Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 28 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah 07.20-09.00 arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla toplam uygulama yapıldı. Toplamda 91 ekip ve 317 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda öldürme, yağma, yaralama, kişi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olan, haklarında 1 ila 15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi yakalandı.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahısların işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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