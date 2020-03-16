Kocaeli'de aranan 29 kişi uygulamada yakalandı
Kocaeli'de motosikletli polis ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 29 kişi gözaltına alındı.
16.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:20
Kocaeli 'de motosikletli polis ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 29 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda aranan suçluları yakalayarak adli birimlere teslim etti. Polis ekiplerince il genelinde 3 bin 693 şahsın sorgulandığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 149 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sustalı bıçak ve çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç unsurlarının ele geçirildiği 22 şahsa ise yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda aranan suçluları yakalayarak adli birimlere teslim etti. Polis ekiplerince il genelinde 3 bin 693 şahsın sorgulandığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 149 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sustalı bıçak ve çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç unsurlarının ele geçirildiği 22 şahsa ise yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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