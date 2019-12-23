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Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 29 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

23.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:13 Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı
'de farklı suçlardan aranan 29 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan suçluların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 80 ekipten 293 polisin katlımı ile gerçekleştirilen operasyonda yağma, yaralama, silahla tehdit, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi farklı suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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