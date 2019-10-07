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Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 6 yıl önce gerçekleşen "silahlı yağma" olayına ilişkin davada haklarındaki hapis cezası kesinleşen işitme engelli 3 kişi yakalandı.

07.10.2019 14:22Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 6 yıl önce gerçekleşen "silahlı yağma" olayına ilişkin davada haklarındaki hapis cezası kesinleşen işitme engelli 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 6 yıl önce gerçekleşen silahlı yağma olayıyla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.Ö (33) ve S.C. (30) hakkında beşer yıl, O.B. (27) hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Yargıtayın kararı onamasının ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüleri Kartepe, Çayırova ve Dilovası'nda çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına aldı.
İşitme engelli oldukları öğrenilen hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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