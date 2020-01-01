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Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı

Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.

01.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı
'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi 'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 7 Haziran 2014'te Gaziler Mahallesi'nde Ş.S'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 12 Aralık 2018'de cezaevinden firar eden Fatih Altun'un Düzce'de olduğu belirlendi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla zanlıyı saklandığı evde yakaladı.
Evde yapılan aramada, Altun'un yastığının altında kullanıma hazır tabanca, 50 fişek, bıçak ve sahte kimlik ele geçirildi.
Bu arada, cezaevine konulan Altun'un, firari ettiği gün İstanbul'un Maltepe ilçesinde sokak ortasında başından vurularak öldürülen Gülten Gülüm Dil'in de katil zanlısı olduğu belirlendi.
Altun'un, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir cinayet ve yaralama olayının da zanlısı olduğu iddia edildi.
Hakkında, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 ayrı yakalama kararı ve işlediği ilk cinayet nedeniyle 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altun'un yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi.

Kocaeli, Gebze, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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