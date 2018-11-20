Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı

İşlediği çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde balık avlarken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, aranan bir hükümlünün Gölcük ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yerini belirledikleri hükümlü Ş.G'yi (49) Kavaklı
sahilde balık avlarken gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, sahte kimlik ve ehliyet ele geçirilen hükümlünün hakkında resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak, adam öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 yıldır arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.G, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Gölcük,Kocaeli