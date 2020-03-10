Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Güncel

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli 'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan uygulamalarda, otogar civarında devriye hizmeti yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri D.A.C'nin (21) Genel Bilgi Toplama kontrolünü gerçekleştirdi.
Hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti