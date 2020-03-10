Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.
10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Kocaeli 'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan uygulamalarda, otogar civarında devriye hizmeti yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri D.A.C'nin (21) Genel Bilgi Toplama kontrolünü gerçekleştirdi.
Hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan uygulamalarda, otogar civarında devriye hizmeti yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri D.A.C'nin (21) Genel Bilgi Toplama kontrolünü gerçekleştirdi.
Hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti