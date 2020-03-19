Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
19.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Kocaeli 'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA