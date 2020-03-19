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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

19.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli 'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli, Güncel

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