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Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız haber yaparak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli salıverildi.

19.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:06
Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı
Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız haber yaparak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli salıverildi.
Alınan bilgiye göre, dün bir haber sitesinde asılsız haber yapılarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunulması üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla gazeteci G.A. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından, G.A. ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel

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