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Kocaeli'de atık eldiven ve maskeler için özel çöp kutuları üretildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, insanların yoğun olarak kullandığı alanlara tıbbi çöp kutuları yerleştirildi.

30.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:50
Kocaeli'de atık eldiven ve maskeler için özel çöp kutuları üretildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, insanların yoğun olarak kullandığı alanlara tıbbi çöp kutuları yerleştirildi.

Korona virüse karşı önlem almak adına vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın yeni tıbbi çöp kutuları yapılması talimatını verdi. Talimat kapsamında Büyükşehir iştiraklerinden İZAYDAŞ, hemen yeni çöp kutularını hazırlamaya başladı. Yeni yapılan tıbbi çöp kutuları da kentin farklı noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

Vatandaşlar korona virüs tehlikesine karşı toplu taşım araçları başta olmak üzere her yerde eldiven ve maske takma gereksinimi duyuyor. Kullanılan ürünlerin sokağa atılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan, "Toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde eldivenlerinizi ve maskelerinizi bertaraf etmemize fırsat tanıyın" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Yaşam
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