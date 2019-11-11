Haberler » Güncel » Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi - Haber

Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.

11.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:48Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi
'nin ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'ndeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nun bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrikte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluşturuldu
16:15 Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluştu-EDİRNE
16:10 Ardahan'da ağaçlar Posof'a dikildi
16:15 Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
16:15 Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluştu-ÇORLU
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:16:17