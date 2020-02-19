Haberler » Güncel » Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı - Haber

Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:58Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı
'nin ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde eldiven giymiş ve yüzleri gizlenmiş halde bankamatiklere kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren M.A. ve D.A'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı kişilere ait 7 kredi kartı bulundu.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi, Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:50:34