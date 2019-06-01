Kocaeli'de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi

Kocaeli
'de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldiTrafikte zorla ilerleyen araçlar havadan görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu
geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı
tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, gece geç saatlerde artarak devam eden trafik yoğunluğunda zorla ilerliyor. Trafiğin zaman zaman durduğu anlar ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı
'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı. Gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk nedeniyle İstanbul
'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu
Kocaeli kesimi Ankara
istikametinde durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde trafikte uzun araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın da sürmesi düşünülüyor.
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu
, Kocaeli
, Genel