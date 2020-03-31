Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de belediye başkanları ve kurumların yetkililerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Kocaeli'de bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:24
Kocaeli'de belediye başkanları ve kurumların yetkililerinden
Kocaeli 'de bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 2 aylık maaşını bağışladığını aktardı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise kampanyaya bir aylık maaşıyla destek verdiğini bildirdi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı desteklediğini belirterek, bir aylık maaşını bağışladığını kaydetti.
Sosyal medya hesabından bir aylık maaşını bağışladığını açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Çok daha önce ilan etmiştim. Şimdi vereceğim yer belli oldu. Ben de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyor, bir aylık maaşımı kampanyaya bağışlıyorum. Allah bir daha bu aziz milletimizi böyle bir musibete düçar etmesin." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek kapsamında bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de belediye başkanları ve kurumların yetkililerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haber 16:18: İtalya, Kovid-19 kurbanları için yas tutuyor - Haber 16:17: "Sağlığınız İçin Evde Kalın, Biz Görev Başındayız" - Haber 16:17: flaş//3 - Haber 16:16: Tekelioğlu Caddesi 10 günlüğüne kapanıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber