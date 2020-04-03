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Kocaeli'de belediye üretimhaneleri günlük 17 bin maske üretiyor

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesine ait 19 merkezde 200'e yakın personelle, sağlık çalışanları ve belediye personelinin ihtiyacını karşılamak adına günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor.

03.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:22
Kocaeli'de belediye üretimhaneleri günlük 17 bin maske üretiyor
Kocaeli 'de Büyükşehir Belediyesine ait 19 merkezde 200'e yakın personelle, sağlık çalışanları ve belediye personelinin ihtiyacını karşılamak adına günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor.

Kocaeli'de bir yandan korona virüse (Covid-19) karşı önleyici çalışmalar sürerken bir yandan da sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına kamu kurumlarının desteğiyle maske ve tıbbi tulum üretimi yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hem sağlık çalışanlarının hem de belediye personelinin sağlığını korumak için 19 merkezde maske ve tulum üretiyor. Yaklaşık 200'e yakın personelin çalıştığı merkezlerde günde 17 bin tane maske ve 200 adet tıbbi tulum üretiyor.

200 personel özveri ve fedakarlıkla maske üretiyor

Büyükşehir Mesleki Eğitim Kursları (KOMEK) ile Gülen Yüzler Projesinin sürdürüldüğü 19 merkezde, görev alan personeller, büyük çalışmalarını hızla sürdürüyor. Üretimin devam ettiği merkezlerden birini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Personelimizin emekleri için çok teşekkür ediyorum"

Çalışanların fedakarca görev yaptığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, "Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Burada maske üretiyorlar. Toplam 19 merkezimizde 200'e yakın çalışma arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi personelimiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor. Onlardan Allah razı olsun, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Biz üst yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemizde Sağlık İl Müdürlüğümüze veriyor. Onlarda sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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