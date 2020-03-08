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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alkollü kişi tarafından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

08.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:57
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde alkollü kişi tarafından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen M.A. (24) ile Kamil Kamil Hamdi Arıkan (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartan M.A., Arıkan'ı boğazından bıçakladı. Arıkan kanlar içerisinde kalırken, M.A. olay yerinden kaçtı. Daha sonra Adnan Kahveci Parkına giden şahıs burada tartıştığı Vahit Barış'ı da göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Orhangazi, Dilovası, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
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