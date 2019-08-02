Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasındaki çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

02.08.2019 11:16 Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasındaki çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı.
Atay, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Atay, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın ardından kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25   İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat karnesi
12:25   Almanya'da patates fiyatları arttı
12:25   Artvin'de kaçak sigara ve içki operasyonu
12:24   Ürdün, Hz. Harun Türbesi'ni ziyaretçilere kapattı
12:24   HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR.
12:24   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
12:24   Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılar.