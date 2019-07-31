Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

31.07.2019 01:48 Kocaeli'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi D-100 karayolu nakliyeciler mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 VS 575 plakalı tır ile 35 AN 3904 plakalı otomobil çarpıştı.
Araçlarda hasar meydana gelen kazanın ardından otomobilde bulunan üç kişi ile tırdaki F.Ç, F.E. ve S.B arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanarak yaralanan F.Ç, F.E. ve S.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Otomobildeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, F.S'yi gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle otomobilde bulunan diğer şüpheliler M.K. ile oğlu Y.K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Barbaros Mahallesi, Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:48   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
02:23   ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE 6. GÜN