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Kocaeli'de bin 200 mahkum tahliye oluyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında Kocaeli'de bin 200 mahkumun tahliye işlemlerine başlanıldı.

15.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:35
Kocaeli'de bin 200 mahkum tahliye oluyor
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında Kocaeli 'de bin 200 mahkumun tahliye işlemlerine başlanıldı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile Kocaeli'de bin 200 mahkumun tahliye işlemlerine başlanıldı. Ceza evinde tamamlanan işlemlerinin ardından mahkumlar otobüslerle evlerine gönderilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında mahkumların cezaevi önünde karşılanması yasaklandı. Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bölgeye sivil araç girmesine izin vermiyor. Tahliye edilecek Kocaeli'deki mahkumların yüzde 80'nin Kocaeli'de, yüzde 20'sinin ise farklı illerde yaşadığı öğrenildi. Cezaevi yerleşkelerinden otobüslerle alınacak mahkumlar evlerine bırakılacak. İl dışında yaşayan mahkumların ise belirlenen 3 güzergahtan evlerine götürüleceği öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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