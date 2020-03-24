Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek için üretilen bin 340 şişe el dezenfektanı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

24.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:22
Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek için üretilen bin 340 şişe el dezenfektanı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların engellenmesi için çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede sahte dezenfektan üretildiği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların imalathane olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin maddesi ve çeşitli ebatlarda bin 340 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ekipler tarafından ele geçirilen ürünlere el koyuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:29: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 00:18: 24 Mart 2020 Haberleri - Haberler 00:17: Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı - Haberler 00:04: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler 23:47: New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 09:06: Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek