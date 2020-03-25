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Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı Ürettikleri sahte dezenfektanları piyasaya süremeden yakayı ele verdiler Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek için üretilen bin 340 şişe el dezenfektanı ele...

25.03.2020 03:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:01
Kocaeli 'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı
Ürettikleri sahte dezenfektanları piyasaya süremeden yakayı ele verdiler
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek için üretilen bin 340 şişe el dezenfektanı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların engellenmesi için çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede sahte dezenfektan üretildiği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların imalathane olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin maddesi ve çeşitli ebatlarda bin 340 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ekipler tarafından ele geçirilen ürünlere el koyuldu. Kocaeli’de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: İHA

Etiketler : Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

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Kocaeli'de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı

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