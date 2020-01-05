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Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, dört katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

05.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:14 Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
'nin ilçesinde, dört katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bazı apartman sakinlerinin yangını söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.

Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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