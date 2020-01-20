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Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.

20.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:56
'nin ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İstanbul ve Kocaeli itfaiyesince söndürüldü.
Yaklaşık 3,5 saat süren söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Talha Özgüç elinden yaralandı. Özgüç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü
Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

İtfaiye, Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: AA


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