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Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti

Kocaeli'nde onarımı yapılan bir çatıda yangın çıktı. Yangını söndürmek için müdahale edilirken çatıda sigara içen adam objektiflere yansıdı.

10.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:01

'nin Gölcük ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken bir işçi ise aynı çatıda sigara içti.

YANGINI SÖNDÜREMEDİLER İTFAİYE GELDİ

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir evin çatısında, onarım çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada binada yaşayanlar dışarı çıktı. Yangına Gölcük ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

SİGARA İÇTİ

İtfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan çatıyı söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bulunan bir işçinin sigara içtiği görüldü. 112 Acil ekibi, çatıdan inen işçilerin dumandan etkilenmiş olabileceklerini düşünerek sağlık kontrolünden geçirmek istedi. 3 işçi sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti

Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
AHMET:her yerde ve şartta sigara içen eşekler yüzünden her türlü bela gelir insanın başına. bu üçüncü sınıf insanlardan bıktık usandık.
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