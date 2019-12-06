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Kocaeli'de bir kişinin darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin darbedildiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

06.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:28Kocaeli'de bir kişinin darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma açıldı
'nin ilçesinde bir kişinin darbedildiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün gece Gökhan S'nin evinin girişinde tanımadığını beyan ettiği 3 kişi tarafından darbedildiği ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinden aldığı sağlık raporunda, vücudunun baş, kol, kaburga kısmı olmak üzere birden fazla alanda sıyrık, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, müştekiyi darbeden fail ya da faillerin tespit edilip, yakalanması amacıyla emniyet birimlerine gerekli talimatların verildiği, emniyet birimlerince asayiş büro amirliği, istihbarat büro amirliği ve KOM şube büro amirliği görevlileri tarafından olayın titizlikle soruşturulduğu ve takip edildiği, fail ya da faillerin tespit edilip yakalandıklarında ayrıca kamuoyuna bilgi verileceği hususu saygıyla duyurulur."

Başsavcı, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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