Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
15.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:42
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde, O.H'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahıyla H.Y'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yaralı O.H'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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