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Kocaeli'de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında

Kocaeli'de bir mahalle toprak kayması tehdidi altındaKocaeli'nin Körfez ilçesinde son günlerde yoğun yağış nedeniyle Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde harfiyat dökülen alanda toprak kayması meydana geldi.

06.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:24
'de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında
Kocaeli'nin ilçesinde son günlerde yoğun yağış nedeniyle Yavuz Sultan Mahallesi'nde harfiyat dökülen alanda toprak kayması meydana geldi. Yağış nedeniyle yumuşayan toprak metrelerce kayarken, üst kısımda ise çatlaklar oluştu. Mahalle halkı, olası kazalara karşı önlem alınmasını istedi.
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarındaki Kurudere mevkiinde, yıllar içerisinde dökülen harfiyat nedeniyle küçük bir dağ oluştu. Bölgede son günlerde aralıksız yağan yağmur yaşamı olumsuz etkilerden, hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yığını metrelerce kaydı. Hafriyat sahasının üst kısımlarında çatlakların meydana gelmesi, yeni bir heyelan riskini de oluşturdu. Can kaybının yaşanmadığı olay nedeniyle mahallede oturan vatandaşlar, toprak kaymasının yaşandığı alanda olası kazalara karşı önlem alınmasını istedi.
Kocaeli'de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında

Kocaeli, Körfez, Selim, Güncel

Kaynak: DHA


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