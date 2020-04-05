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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:14
Kocaeli 'de bir sokak karantinaya alındı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, sokakta yaşayan bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi sonrasında tedbir amacı ile karantinaya alındı. Sokağın giriş ve çıkışları, polis ekipleri tarafından barikatla kapatılırken, sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sokağın her iki girişinde polis ve mahalle bekçileri görevlendirildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kocaeli’de bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, İzmit, Genel

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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
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