Kocaeli'de Biyoteknoloji Konuşulacak

15 Kasım 2018 Perşembe 13:21



15 Kasım 2018 Perşembe 13:21

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından 20 Kasım'da 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi düzenlenecek.GTÜ'ten yapılan açıklamaya göre, biyoteknoloji alanına giren konular ve bunlarla ilgili dünya genelinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği zirvenin ikincisinde, son dönemde giderek ön plana çıkan biyofabrikasyon ve biyoekonomi konseptlerine odaklanılacak.GTÜ Elektronik Mühendisliği bölümünün amfisinde yapılacak zirve, "Biyofabrikasyon" temalı sabah sempozyumu ile "Biyoekonomi" temalı öğleden sonra sempozyumundan oluşacak."Özgün Biyo-Ekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi" projesi tanıtılacakHücreyi çoğaltarak doku, organ gibi biyolojik ürünler üretilmesini mümkün kılan ve dünyada hızla büyüyen bir sektör durumunda olan biyofabrikasyonun ele alınacağı sempozyumda, "TÜBİTAK GMBE ve Biyofabrikasyon Sanayisinin Geleceği", "Biyofabrikasyon Sanayisinin Türkiye ve Dünyadaki Geleceği", "Kemik Doku Biyofabrikasyonunda Son Yaklaşımlar", "Türkiye'nin İlk Biyoyazıcı Markası", "Kişiselleştirilmiş İlaçlarda Yeni Bir Dönem - Çip Üstü İnsan", "Biyomürekkep Teknolojilerinin Geleceği" ve "Implant Teknolojisinin Geleceği" başlıklı konuşmalar yapılacak.Biyoekonomi sempozyumunda ise "Bilimde İnsana Yatırım ve İş Birliği Modelleri", "Ekonomik Bakış Açısından Türkiye Bitki Örtüsü", "Biyolojik Çeşitlilikten Katma Değerli Ürünlere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", "Eşdeğer İlaç Ar-Ge'si ve Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar", "Biyoekonomik Kaynağı olarak Mikroalgler", "Biyoteknolojik Ürünlerin Gıdadaki Yeri", "Sürdürülebilirlik ve Kozmetik Sektörü" ve "Döngüsel Biyoekonomi Modeli Nedir?" başlıklı seminerler, alanlarında uzman davetliler tarafından verilecek.Biyoekonomi sempozyumu kapsamında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı (GTEAV) tarafından yürütülecek "Özgün Biyo-Ekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi" (ÖBEK) projesinin de tanıtımı gerçekleştirilecek.Zirveye, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ve sektörde yer alan önemli firmalardan pek çok bilim insanı ve yetkili katılacak.