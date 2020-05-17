Kocaeli'de boş sokaklar ikinci kez yaşlılara kaldı

Kocaeli'de boş sokaklar ikinci kez yaşlılara kaldıKOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı.

17.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:33
Kocaeli'de boş sokaklar ikinci kez yaşlılara kaldı
KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı. Boş sokaklarda yürüyen vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. İzmit'te birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Gölcük ilçesinde ise sahil şeridinde evi bulunan vatandaşlar deniz kıyısının keyfini çıkardı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Kocaeli’de boş sokaklar ikinci kez yaşlılara kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel, Haber

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