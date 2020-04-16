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Kocaeli'de bulunan yeni çiğdem türü, 'Keltepe Çiğdemi' olarak litaratüre girdi

İSTANBUL Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun, Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın zirvesinde yaptığı araştırmalar ile yeni bir çiğdem türü keşfedildi.

16.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:55
Kocaeli'de bulunan yeni çiğdem türü, 'Keltepe Çiğdemi' olarak litaratüre girdi

İSTANBUL Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun, Kocaeli 'nin Samanlı Dağları'nın zirvesinde yaptığı araştırmalar ile yeni bir çiğdem türü keşfedildi. Çiğdem literatüre, 'Keltepe Çiğdemi' olarak geçti.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun, Samanlı Dağları'nın zirvelerinde yaptığı araştırma sonucunda yeni bir çiğdem türü keşfedildi. 'Phytotaxa' adlı dergide yayımlanan bilimsel makale ile yeni tür çiğdem, 'Keltepe Çiğdemi' olarak literatüre geçti. Makalede çiğdemin, Kocaeli Samanlı Dağları'nın en yüksek kısımlarında bulunduğu, sınırlı bir alana yayıldığı, nesli tükenme tehdidi çok yüksek türler içinde yer aldığı, geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ettiği bilgilerine yer verildi.

Keltepe Çiğdemi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar yapacak. Korunması ve tanıtılması için bölgedeki doğa turizmi parkurlarına Keltepe Çiğdemi görselleri yerleştirilecek.Her yıl turizm haftasında da bitkinin yayılış gösterdiği alanlarda doğa ve fotosafari turları düzenlenmesi planlanıyor. Korunması ve bilinirliliğinin artması için 'Keltepe Çiğdemi' ile ilgili tasarımlar hazırlanarak, duvar panolarına asılacak ve vatandaşların çiğdem hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Kocaeli, Güncel
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