17.07.2019 10:41
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kocaeli'de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre FETÖ PDY'nin haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çayırova, İzmit, Kartepe ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Bylock'u kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı İ.K. ve İ.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:53   Batman'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı
13:52   Yayalar için 'kırmızı' alarm, kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar
13:50   Nohut tarlasında 'Hint Keneviri' operasyonu
13:47   Alanya'da İngiliz uyruklu kadın evinde ölü bulundu
13:45   Akaryakıt yüklü tankerde yangın
13:45   Şimşek düşen ağaç 4 otomobilin üstüne devrildi
13:45   Alanya'da denize giren Rus turist boğularak can verdi